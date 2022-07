Lecce, una banda ruba 700 paia di scarpe Gucci: il maxi furto nel calzaturificio Sud Salento (Di martedì 19 luglio 2022) maxi furto ai danni del calzaturificio Sud Salento in via Artigianato a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. I ladri hanno rubato 700 paia di scarpe Gucci. I ladri, sulle cui tracce sono ora i ... Leggi su globalist (Di martedì 19 luglio 2022)ai danni delSudin via Artigianato a Gagliano del Capo, in provincia di. I ladri hannoto 700di. I ladri, sulle cui tracce sono ora i ...

Pubblicità

PugliaStream : Schianto in moto sul lungomare, muore una coppia. Tragedia a San Foca sotto gli occhi degli amici - Fabio35899858 : Un amico di Lecce mi portato una pianta di mirto ,?? Bene la porto a mia madre, una fissa per le piante , Ma perché??? - PiaCarlu : @pfmajorino Anche @Carlo_Salvemini sindaco di Lecce, ha partecipato al Pride, ha sfilato con i manifestanti, ha par… - AbramoBalmes : @VerFilippo Convincere qualcuno a venire a Lecce è sempre stato un problema, soprattutto per quei calciatori che ha… - FabioGiambo : Ma secondo voi alla fine tutti questi potenziali gioiellini firmeranno per una neo-promossa come #Cremonese o… -