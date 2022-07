Jessica morta a 31 anni per un tumore. 'Quella dannata bestia ha preso il sopravvento' (Di martedì 19 luglio 2022) La vita di una giovane donna è stata spezzata da un terribile melanoma . La notizia la riporta il Gazzettino. La ragazza di chiamava Jessica e tra un anno avrebbe dovuto pronunciare il tanto atteso '... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) La vita di una giovane donna è stata spezzata da un terribile melanoma . La notizia la riporta il Gazzettino. La ragazza di chiamavae tra un anno avrebbe dovuto pronunciare il tanto atteso '...

Pubblicità

vivirossi6 : RT @___likedaylight: se Jessica ha 1000 fan io sono tra questi se Jessica ha un solo fan sono io se Jessica ha zero fan potete considerarm… - Bri46233001 : RT @___likedaylight: se Jessica ha 1000 fan io sono tra questi se Jessica ha un solo fan sono io se Jessica ha zero fan potete considerarm… - AnelloVincenza : RT @___likedaylight: se Jessica ha 1000 fan io sono tra questi se Jessica ha un solo fan sono io se Jessica ha zero fan potete considerarm… - j_doppia : RT @___likedaylight: se Jessica ha 1000 fan io sono tra questi se Jessica ha un solo fan sono io se Jessica ha zero fan potete considerarm… - ___likedaylight : se Jessica ha 1000 fan io sono tra questi se Jessica ha un solo fan sono io se Jessica ha zero fan potete consider… -