Il potere si involgarisce e pure il look lo segue | non si salva neppure il Migliore dei Migliori

(Di martedì 19 luglio 2022) In queste giornate di mezza estate è consentito parlare della politica e delcome di una grande commedia umana, fatta di gusti e disgusti? Più si assiste allo spettacolo plebeo di governanti che riducono a caciara il confronto delle idee, della dialettica tra i legittimi interessi, siano essi pubblici o privati, svilita a pratica da foro boario paesano, per non parlare di indebiti accaparramenti e latrocini, più ci si sente sulla lunghezza d’onda del gentleman John Maynard Keynes quando dichiarava che – dovendo scegliere – si sarebbe sempre trovato “dalla parte della borghesia colta”. Scelta da considerare tanto etica come estetica, essendo i criteri strettamente correlati. In particolare intendendo gli aspetti formali (le maniere) quali credenziale di quelli sostanziali (l’impianto morale); in base all’immortale principio secondo cui “l’abito fa il monaco”, ...