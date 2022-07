Il diktat di Putin sul grano ucraino: «Pronti a sbloccarlo, ma via le restrizioni sull’export alimentare russo. Sul gas rispetteremo gli impegni» (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin si è detto disponibile a «facilitare l’esportazione di grano ucraino», purché vengano eliminate tutte le restrizioni finora imposte alle esportazioni alimentari russe, riporta l’agenzia Tass. Alla fine dell’incontro a Teheran con il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Putin ha riconosciuto l’impegno della Turchia, assieme ad Arabia Saudita ed Emirati, per trovare un accordo sullo sblocco delle esportazioni del grano di Kiev, bloccato nei porti dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Il presidente russo ha assicurato che ci sarebbe un accordo con le organizzazioni internazionali, perché si occupino di gestire le consegne dei cereali ucraini. Sull’ipotesi di revocare le ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidenteVladimirsi è detto disponibile a «facilitare l’esportazione di», purché vengano eliminate tutte lefinora imposte alle esportazioni alimentari russe, riporta l’agenzia Tass. Alla fine dell’incontro a Teheran con il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan,ha riconosciuto l’impegno della Turchia, assieme ad Arabia Saudita ed Emirati, per trovare un accordo sullo sblocco delle esportazioni deldi Kiev, bloccato nei porti dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Il presidenteha assicurato che ci sarebbe un accordo con le organizzazioni internazionali, perché si occupino di gestire le consegne dei cereali ucraini. Sull’ipotesi di revocare le ...

Pubblicità

JMorfasso : @Mov5Stelle @MariaDomenicaC4 Sembrate putin. Stravolgere le realtà. Voi avete dato ultimatum e proposto svariate pu… - RockyBa82850913 : @Corriere Dite pure che avete vinto la guerra è che Putin dovrà piegarsi ai vostri diktat… altrimenti non vi pagano … - Agatha93593533 : @gennaromigliore @ItaliaViva Ogni volta che qualcuno si discosta dai diktat di questi mesi, qualunque sia l’argomen… - Mara_Mazzeo_Cz : @PetrisDe Comprare il gas di putin al prezzo che dice lui Niente armi in Ucraina Il petrolio di putin non inquina V… - pasqualecapozzi : “Per non dare soldi a Putin finanziamo le repressioni di Egitto e Algeria”, intervista a Riccardo Noury… -