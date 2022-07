Governo, manca poco a mercoledì. Cosa sta succedendo oggi? (Di martedì 19 luglio 2022) In vista della giornata di domani, mercoledì 20 luglio 2022, che determinerà le sorti del Governo Mario Draghi è salito al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Governo: ecco Cosa sta accadendo Il premier, oggi, ha incontrato anche il segretario del Pd Enrico Letta. Il centrodestra, riunito per un vertice a Villa Grande, chiede a sua volta di vedere il presidente del Consiglio per un confronto. La Lega non sarebbe disponibile a un esecutivo che comprenda anche il M5s. Ecco gli aggiornamenti Ore 11:27, Draghi al Quirinale Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, stamattina si è recato al Quirinale per incontrare il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il premier è poi rientrato a Palazzo Chigi. Ore 11:52, Lega indisponibile a ... Leggi su zon (Di martedì 19 luglio 2022) In vista della giornata di domani,20 luglio 2022, che determinerà le sorti delMario Draghi è salito al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.: eccosta accadendo Il premier,, ha incontrato anche il segretario del Pd Enrico Letta. Il centrodestra, riunito per un vertice a Villa Grande, chiede a sua volta di vedere il presidente del Consiglio per un confronto. La Lega non sarebbe disponibile a un esecutivo che comprenda anche il M5s. Ecco gli aggiornamenti Ore 11:27, Draghi al Quirinale Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, stamattina si è recato al Quirinale per incontrare il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il premier è poi rientrato a Palazzo Chigi. Ore 11:52, Lega indisponibile a ...

