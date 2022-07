Giuseppe Conte ricoverato | la notizia dall’ospedale

Leggi su tvzap

(Di martedì 19 luglio 2022) L’ex presidente del Consiglio,, è statoin ospedale. Laè dell’ultima ora ed ha messo apprensione agli elettori del Movimento 5 Stelle. In questi giorni,è stato uno dei principali protagonisti della politica italiana. Nelle ultime ore, però, avrebbe avuto un problema di salute. In questo articolo vi sveliamo tutto nei minimi dettagli. (Continua dopo la foto…) “Otto e Mezzo”, Lilli Gruber incalza: cos’è successo in studio Chi èè un avvocato, giurista e accademico. In passato è stato presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1º giugno 2018 al 13 febbraio 2021, mentre dal 6 agosto 2021 è ...