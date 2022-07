Finale salto in alto con Elena Vallortigara stanotte in tv: orario e diretta streaming Mondiali atletica Eugene 2022 (Di martedì 19 luglio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta la Finale del salto in alto donne valida per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. In pedana Elena Vallortigara, proveniente da una buona prova nelle qualificazioni, in cui ha saltato fino a 1.93 senza commettere alcun errore. Appuntamento alle ore 02:40 della notte tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio. L’evento verrà trasmesso in chiaro su Rai 2 oppure via satellite su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che in streaming rispettivamente su Raiplay, Sky Go e Now Tv. ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) L’e le indicazioni per vedere inladelindonne valida per idiin corso a. In pedana, proveniente da una buona prova nelle qualificazioni, in cui ha saltato fino a 1.93 senza commettere alcun errore. Appuntamento alle ore 02:40 della notte tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio. L’evento verrà trasmesso in chiaro su Rai 2 oppure via satellite su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che inrispettivamente su Raiplay, Sky Go e Now Tv. ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO SportFace.

