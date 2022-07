Dybala al Napoli | la trattativa non si è conclusa per un motivo!

(Di martedì 19 luglio 2022) Ieri è stata una giornata chiave nella definizione del futuro di Paulo. Dopo aver terminato la sua avventura con la maglia della Juventus dopo sette stagioni, l’argentino è rimasto quasi due mesi senza squadra (prendendo come riferimenti temporali la fine del campionato, 22/05, e la giornata di ieri, 18/07). L’Inter aveva le mani su di lui ma non ha voluto affondare il colpo, preferendogli Lukaku e lasciando la Joya in stand-by. A quel punto, l’entourage diha ancora una volta dovuto abbassare le richieste d’ingaggio e, nei giorni precedenti, sembrava che ilpotesse davvero affondare il colpo. FOTO: Getty –Juventus, alla fine, è finito alla Roma. Ma perché scegliere un ingaggio inferiore – almeno di parte fissa, poi con i bonus si potrebbe toccare comunque quota ...

