repubblica : Dimessa per tre volte senza una diagnosi: Federica Fabbris, 37 anni, muore al pronto soccorso di Chioggia - repubblica : Chioggia, dimessa per tre volte senza una diagnosi, muore 37enne - irsuti : RT @King_Raffo: Federica Fabbris, 37 anni, è morta nella sala d'aspetto dell'ospedale di Chioggia. Nei giorni scorsi era stata dimessa tre… - gioart79 : RT @King_Raffo: Federica Fabbris, 37 anni, è morta nella sala d'aspetto dell'ospedale di Chioggia. Nei giorni scorsi era stata dimessa tre… - AlessandroLod18 : RT @King_Raffo: Federica Fabbris, 37 anni, è morta nella sala d'aspetto dell'ospedale di Chioggia. Nei giorni scorsi era stata dimessa tre… -

Antonella Gasparini per https://corrieredelveneto.corriere.it/ federica fabbris È morta un'ora dopo essere entrata al Pronto soccorso dell'ospedale di, dove si era recata domenica, il 17 luglio, per farsi visitare perché da giorni non si ...... 17 luglio 2022, la donna si era recata per la terza volta al pronto soccorso di, in provincia di Venezia , per dei dolori alla pancia. Le prime du volte è statatraquillamente, l'...La donna aveva fortissimi dolori all'addome e si era recata al pronto soccorso per questo: in nessuno dei ricoveri si è capito cosa avesse.CHIOGGIA – È morta al pronto soccorso dopo essere stata visitata tre volte. Sono sconosciute le cause del decesso di Federica Fabbris, la donna di 37 anni morta nel pronto soccorso dell’ospedale di Ch ...