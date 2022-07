Borsa: Europa corre con le banche in attesa Bce, Milano +2,5% (Di martedì 19 luglio 2022) Le Borse europee si avviano verso il finale in netto rialzo, con il clima positivo che arriva da Wall Street e le indiscrezioni su un possibile rialzo di 50 punti base dei tassi da parte della Bce. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Le Borse europee si avviano verso il finale in netto rialzo, con il clima positivo che arriva da Wall Street e le indiscrezioni su un possibile rialzo di 50 punti base dei tassi da parte della Bce. I ...

