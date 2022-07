Auto in fiamme nel traffico, intervengono i vigili del fuoco (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCapua (Ce) – Paura e disagi questa mattina a Capua (Caserta) dove un’Auto ha preso improvvisamente fuoco in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta che hanno trovato il veicolo completamente avvolto dal fuoco, creando un fumo denso che ha provocato problemi agli altri Automobilisti; I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Nessuno è rimasto ferito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCapua (Ce) – Paura e disagi questa mattina a Capua (Caserta) dove un’ha preso improvvisamentein mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti ideldi Caserta che hanno trovato il veicolo completamente avvolto dal, creando un fumo denso che ha provocato problemi agli altrimobilisti; I pompieri hanno spento lee messo in sicurezza il veicolo. Nessuno è rimasto ferito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

