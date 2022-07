Atletica | Daisy Osakue annaspa ai Mondiali | brutta controprestazione | il disco si ferma a 56 74

(Di martedì 19 luglio 2022)si è resa protagonista di unanelle qualificazioni del lancio delai2022 dileggera. L’azzurra non è stata in grado di esprimersi al meglio sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), il suo attrezzo si èto alla modesta misura di 56.74 metri, decisamente insufficienti per sperare di essere tra le migliori dodici atlete che hanno staccato il biglietto per la finale. La 26enne, finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2022 (fu dodicesima lo scorso anno nella capitale giapponese) e quinta agli Europei 2018, è rimasta ben lontana dallo stagionale di 63.24 siglato ai Campionati Italiani Assoluti lo scorso 26 giugno a Rieti. In quell’occasione si fermò ad appena 42 centimetri dal suo record italiano (condiviso con Agnese ...

Pubblicità

Per la 35enne Fraser - Pryce, pocket - rocket ormai per chiunque segua l', è la decima ... Comincia anche il Mondiale diOsakue, nel turno di qualificazione del disco alle 2.10: per la ...Comincia infine anche il Mondiale diOsakue , nel turno di qualificazione del disco alle 2.10: per la promozione diretta serve 64,00, altrimenti bisogna rimanere tra le prime ...Daisy Osakue si è resa protagonista di una controprestazione nelle qualificazioni del lancio del disco ai Mondiali 2022 di atletica leggera. L'azzurra non è stata in grado di esprimersi al meglio sull ...È la notte di Gimbo Tamberi. Il campione olimpico del salto in alto gareggia in finale ai Mondiali di Eugene alle 2.45 italiane. Finale anche per Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi alle 4.20. Batterie de ...