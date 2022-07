Assaltavano bancomat | in manette banda specializzata in rapine

Leggi su anteprima24

Avellino – Un gruppo criminale specializzato nelleaiè stato individuato e arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino. Si tratta di tre persone originarie della provincia di Foggia che da alcuni anni imperversavano in Alta Irpinia assaltando, anche con l'uso di esplosivi ad alto potenziale, gli sportelli automatici di banche e uffici postali. Le indagini, coordinate dalla procura di Avellino, contestano in particolare agli indagati due tentati furti ad altrettanti sportellidi Calitri (Avellino) risalenti al luglio del 2020. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati e ai tabulati telefonici, gli investigatori sono risaliti agli autori ai quali viene anche contestato il furto dell'auto utilizzata per la rapina, rubata nei giorni ...