Apple è stata citata in giudizio: “I servizi di pagamento limitati solo ad Apple Pay” (Di martedì 19 luglio 2022) Apple è stata citata in giudizio negli Stati Uniti per aver limitato i servizi di pagamento contactless dei suoi dispositivi al solo servizio Apple Pay. A riportarlo è la BBC. Leggi anche > Ora non si può più utilizzare Apple Pay in Russia. Per davvero Apple citata in giudizio per il sistema di pagamento Apple Pay L’azione collettiva è stata presentata in un tribunale federale della California da Affinity Credit Union, un’unione di credito con sede in Iowa. Ma si starebbero cercando altri partecipanti per i quali le azioni di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 luglio 2022)innegli Stati Uniti per aver limitato idicontactless dei suoi dispositivi alPay. A riportarlo è la BBC. Leggi anche > Ora non si può più utilizzarePay in Russia. Per davveroinper il sistema diPay L’azione collettiva èpresentata in un tribunale federale della California da Affinity Credit Union, un’unione di credito con sede in Iowa. Ma si starebbero cercando altri partecipanti per i quali le azioni di ...

