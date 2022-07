Adriano Pacifico, scomparso sul cammino per Santiago: la piste del bancomat e l'ultima videochiamata (Di martedì 19 luglio 2022) Intanto, secondo la Gazzetta di Modena, è arrivata una segnalazione da Ospedaletto, in provincia di Padova, da una persona che sostiene di avere visto Adriano in bici su una pista ciclabile. Nulla ... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 luglio 2022) Intanto, secondo la Gazzetta di Modena, è arrivata una segnalazione da Ospedaletto, in provincia di Padova, da una persona che sostiene di avere vistoin bici su una pista ciclabile. Nulla ...

