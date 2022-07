Ultime Notizie – Covid, Bassetti: “Errore più grande è bollettino positivi e parlare del virus” (Di lunedì 18 luglio 2022) Matteo Bassetti torna a scagliarsi contro l’attuale bollettino quotidiano di Covid-19. “Se andremo avanti con questo sistema sbagliato che abbiamo di dare i numeri di chi va in ospedale ogni giorno con il tampone positivo, continueremo ad allarmare la gente e a dare delle informazioni che non servono assolutamente a nessuno”, afferma il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, per il quale “questo deve essere un appello soprattutto per i mesi di settembre, ottobre, novembre: cercare di evitare di proseguire col bollettino di chi ha il tampone positivo in ospedale o a casa, ma eventualmente far sapere quanta gente che ha il tampone positivo ha veramente i segni e i sintomi del Covid. Diversamente da così non ha nessun senso. E’ questa la convivenza con il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Matteotorna a scagliarsi contro l’attualequotidiano di-19. “Se andremo avanti con questo sistema sbagliato che abbiamo di dare i numeri di chi va in ospedale ogni giorno con il tampone positivo, continueremo ad allarmare la gente e a dare delle informazioni che non servono assolutamente a nessuno”, afferma il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, per il quale “questo deve essere un appello soprattutto per i mesi di settembre, ottobre, novembre: cercare di evitare di proseguire coldi chi ha il tampone positivo in ospedale o a casa, ma eventualmente far sapere quanta gente che ha il tampone positivo ha veramente i segni e i sintomi del. Diversamente da così non ha nessun senso. E’ questa la convivenza con il ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Capello: “E’ stato un ottimo acquisto” - NapoliCM : ???? Deulofeu Napoli, accordo totale! Tutte le cifre dell'operazione ??? - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Sabatini: “Dybala è un colpo magistrale” -