Tiro a volo | Giovanni Pellielo | “Parigi 2024? Io ci sono”

(Di lunedì 18 luglio 2022)ha messo nel mirino del suo fucile. L’eterno trappista delitaliano non vuole mollare, anzi. Culla ancora il sogno di partecipare a una nuova Olimpiade, dopo aver saltato quella di Tokyo, per inseguire l’ennesima medaglia, magari quella d’oro, dopo 3 argenti e 1 bronzo. E così dopo aver vinto nel fine settimana la Green Cup di Massa Martana (Perugia), evento internazionale organizzato dalla FITAV, a cui aderiscono molti importanti tiratori del panorama planetario, il piemontese si è così espresso sul futuro. “Era una gara internazionale e con avversari di grande livello – ha commentato“Johnny”– ed è stato giusto mettersi alla prova. Io ci, sempre pronto a fare del mio ...

Pubblicità

ansacalciosport : Tiro a volo: Pellielo vince Beretta Green Cup. Veterano azzurro sbaglia solo 5 colpi. 'Parigi 2024? Io ci sono' |… - Lamusicamisalva : RT @Campanelli11: Qui arriva il difficile, dato che i gol di Di Maria col Psg sono di una bellezza quasi imbarazzante. Punizioni, tiri a gi… - sebi__78 : @GiovannaMaurie3 Te le tiro e le prendi al volo - PiuValliTV : PANATHLON OSPITE A MONTECAMPIONE Location alternativa per l’ultima conviviale del Panathlon Club di Vallecamonica… - glooit : Tiro a volo: Pellielo vince Beretta Green Cup leggi su Gloo -

L'Inno italiano ha risuonato molte volte durante la premiazione che ha concluso domenica 17 luglio a Orvieto il 44° World Championship Sporting - Campionato mondiale dispecialità Sporting che si è tenuta presso l'impianto Tav Orvieto Shooting Range in località 'Botto'. A vincere la classifica assoluta è stato infatti l'azzurro Alessandro Gaetani (195) (...... un anno fa, dalla squadra azzurra per i Giochi di Tokyo, ha vinto la gara di Fossa olimpica della 'Beretta Green Cup', in pratica l'Open d'Italia del, sulle pedane del Tav Umbriaverde e ...Vittoria per Tara Wurth all'ATV Tennis Open all'Antico Tiro a Volo, UniCusano partner e sponsor del prestigioso torneo femminile È Tara Wurth la campionessa della 12ª edizione dell'ATV Tennis Open. Al ...L'Inno italiano ha risuonato molte volte durante la premiazione che ha concluso domenica 17 luglio a Orvieto il 44° World Championship Sporting - Campionato mondiale di tiro a ...