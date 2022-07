Senza Chiesa sarà difficile e la società punta al colpo stellare

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 18 luglio 2022) L’infortunio di Federicocomplica e non poco l’anno che verrà della Juve, per questo motivoimportante trovare un suo cambio. L’addio di Paulo Dybala ha dato l’opportunità a Federicodi poter avere la gloriosa maglia numero 10 della Juventus per la prossima stagione, ma non bisogna assolutamente dimenticare come il grave infortunio subito già nel 2022 in occasione della trasferta di Roma sia ancora davvero molto doloroso e soprattutto complica e non poco il futuro immediato. LaPresseUno degli acquisti più importanti della storia recente della Juventus sicuramente è quello di Federico, con il ragazzo figlio d’arte che è stato prelevato dalla Fiorentina per una cifra davvero molto importante che è stata pagata solamente però in questa estate dopo due anni di prestito secco. Le sue prestazioni ...