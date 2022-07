Scherma oggi | Mondiali 2022 | orari 18 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il Cairo, in Egitto, ospita, lunedì 18, la prima giornata di finali deidi: si disputeranno i tabelloni principali dei tornei di spada individuale femminile e sciabola individuale maschile. Eliminatorie dalle 08.30, semifinali e finali dalle 17.30. L’Italia sarà rappresentata in entrambi i tabelloni da quattro atleti: nella spada individuale femminile al via Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria ed Alberta Santuccio, nella sciabola individuale maschile presenti Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo e Pietro Torre. La prima giornata di finali deidiverrà trasmessa in diretta tv dalle 17.30 su Eurosport 1 e Rai Sport + HD ed in direttadalle 17.30 su ...