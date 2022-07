Sassuolo, Berardi ancora in bilico: la voglia di big tra Juve e Milan (Di lunedì 18 luglio 2022) Scamacca, Frattesi, Traoré, ma non solo. Tra i gioielli in vetrina del Sassuolo c'è posto anche per Domenico Berardi, la gemma... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Scamacca, Frattesi, Traoré, ma non solo. Tra i gioielli in vetrina delc'è posto anche per Domenico, la gemma...

Pubblicità

Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Sassuolo, #Berardi ancora in bilico: la voglia di big tra #Juve e #Milan - sportli26181512 : Sassuolo, Berardi ancora in bilico: la voglia di big tra Juve e Milan: Scamacca, Frattesi, Traoré, ma non solo. Tra… - cmdotcom : #Sassuolo, #Berardi ancora in bilico: la voglia di big tra #Juve e #Milan - max_blue : RT @Josse34775797: 'Juventus fiduciosa di chiudere per Bremer giá in serata. Il brasiliano verrà girato al Sassuolo come parziale contropar… - miki_cr01 : RT @IlMughini: Notizia bomba ????sgarbo di Marotta ala Juve ..... Se #Bremer sceglierà la #Juventus ...#Marotta .... Farà offertona al Sassuo… -