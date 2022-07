Roma | Gazzetta | “Dybala sceglie la maglia numero 21 | niente 10 di Totti”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Pauloha deciso di non indossare la10 di, ma di mantenere ila lui caro, il 21 oggi sulle spalle di Matic. Il centrocampista serbo non ha avuto problemi a cedere ildiall’argentino,ndo a sua volta la8: lo rivela.it. SportFace.

