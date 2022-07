Rita Dalla Chiesa | il tweet straziante commuove i fan

(Di lunedì 18 luglio 2022) Alla vigilia del trentesimo anniversario della Strage di Via d’Amelio, Canale 5 ha deciso di ricordare i servitori dello Stato uccisi da Cosa Nostra mandando in onda la mini serie “Paolo Borsellino” con Giorgio Tirabassi, e il docufilm “Io ricordo”. L’obiettivo quello di rendere omaggio al giudice ucciso il 19 luglio a Palermo assieme a cinque agenti della sua scorta. Una decisione quella dei vertici Mediaset che ha colpito profondamente, che sul suo canale Twitter ha postato un messaggio molto toccante. Ecco cosa ha detto il volto noto sui social. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Omicidio Willy, ergastolo per i fratelli Bianchi: scontro trae Sansonetti Il 19 luglio 2022 sono trent’annistrage ...

Pubblicità

rita_ciciulla : RT @PiazzaClaudio: @gogo_gogy @rita_ciciulla E ti dirò di più, fra le reazioni avverse del vaccino #Pfizer, dichiarate dalla stessa, c’è pr… - paviaunotv : - PiazzaClaudio : @gogo_gogy @rita_ciciulla E ti dirò di più, fra le reazioni avverse del vaccino #Pfizer, dichiarate dalla stessa, c… - PrimoTema : @gualtierieurope @LuigiBrugnaro @buccipergenova @Antonio_Decaro @mdepascale @giorgio_gori @DarioNardella… - cigolionocingue : @ritadallachiesa Ciao Rita In questa notte sempre io cuore ci torna accompagnato dalla mente a quei giorni…..non ho più parole! -

... che arriva soprattuttodanza, da Joy Alpuerto Ritter, nuova star della danza mondiale, alla ... protagonista Fabio Treves, e Grey Cat Music con il trio diMarcotulli. Tra i grandi interpreti ...'s Tiki Room Nato nel 2019 sulla Ripa di Porta Ticinese, di fronte allo storico& Cocktail, il's Tiki Room è un luogo in cui fare un salto se ci si vuole estraniarecittà e ...Nel trentennale della strage di Via D'Amelio il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, organizza l'iniziativa "Coloriamo Via D'Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani". Dedicato a Rita, Paolo, A ...Nella seconda giornata della 47esima edizione anche il duo ’Dragonfly’ che si esibisce nel Cortile delle carceri ...