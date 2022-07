Riforma Pensioni 2023: ipotesi di uscita soft lanciata da Orlando per il post quota 102 (Di lunedì 18 luglio 2022) Il tema della flessibilità in uscita e della Riforma delle Pensioni continua a tenere banco anche durante la crisi di Governo che ha colpito l’ Italia nelle ultime ore. Dopo il ‘nulla di fatto’ nell’incontro tra Governo e Sindacati della settimana scorsa, le parti si dovrebbero rivedere il 26 o il 27 luglio prossimo, ma l’incertezza politica delle ultime ore lascia tutto aperto. Il Ministro Orlando nelle ultime ore, durante la Festa dell’Unità a Napoli ha lanciato un nuovo appello al M5S per ricucire lo strappo di Governo e trovare il modo di proseguire con l’attuale esecutivo ed evitare di bloccare l’agenda sociale del paese. Sulle Pensioni, la settimana scorsa Orlando ha confermato la proroga di Opzione donna e di Ape Social, ma ha anche aperto le porte ad una possibile ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 18 luglio 2022) Il tema della flessibilità ine delladellecontinua a tenere banco anche durante la crisi di Governo che ha colpito l’ Italia nelle ultime ore. Dopo il ‘nulla di fatto’ nell’incontro tra Governo e Sindacati della settimana scorsa, le parti si dovrebbero rivedere il 26 o il 27 luglio prossimo, ma l’incertezza politica delle ultime ore lascia tutto aperto. Il Ministronelle ultime ore, durante la Festa dell’Unità a Napoli ha lanciato un nuovo appello al M5S per ricucire lo strappo di Governo e trovare il modo di proseguire con l’attuale esecutivo ed evitare di bloccare l’agenda sociale del paese. Sulle, la settimana scorsaha confermato la proroga di Opzione donna e di Ape Social, ma ha anche aperto le porte ad una possibile ...

Pubblicità

CarloCalenda : Io spero che #Draghi vada alle camere e dica: “il mio programma è continuare ad aiutare l’Ucraina in accordo con UE… - CoppolaGemma : RT @CarloCalenda: Io spero che #Draghi vada alle camere e dica: “il mio programma è continuare ad aiutare l’Ucraina in accordo con UE/NATO;… - castrini_diego : RT @CarloCalenda: Io spero che #Draghi vada alle camere e dica: “il mio programma è continuare ad aiutare l’Ucraina in accordo con UE/NATO;… - JackDaniels1414 : RT @CarloCalenda: Io spero che #Draghi vada alle camere e dica: “il mio programma è continuare ad aiutare l’Ucraina in accordo con UE/NATO;… - fracapone59 : RT @CarloCalenda: Io spero che #Draghi vada alle camere e dica: “il mio programma è continuare ad aiutare l’Ucraina in accordo con UE/NATO;… -