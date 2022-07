Resort di lusso ad Ascea | Fratoianni presenta interrogazione parlamentare

(Di lunedì 18 luglio 2022) di Erika Noschese Adun complesso religioso diventeràdi. La polemica va avanti ormai da diverse settimane e, oggi, arriva l’di Sinistra Italiana ai ministri dell’Ambiente e della Transizione Ecologica sulla vicenda dell’edificio in costruzione sulla spiaggia di Velia, tra il mare e l’acropoli di Elea. Il segretario, su iniziativa del coordinamento basso Cilento di SI, ha chiesto chiarimenti al Governo sulle procedure che consentiranno la trasformazione del complesso in. Di fatti, all’ombra della Torre di Velia nel Cilento, sulla spiaggia tra il mare e l’acropoli di Elea, è in corso il recupero ambientale e paesistico del complesso del Sacro Cuore, costruito negli anni sessanta dalla Diocesi di Vallo della Lucania per ospitare bambini ...

Pubblicità

CsSoldi : RT @rep_firenze: Firenze, l’ex ostello della gioventù diventerà un resort di lusso [aggiornamento delle 03:25] - PetrelliFlavia : Il resort della Curia che sfregia il Cilento: l'edificio religioso di fronte agli scavi di Velia diventa un maxi ho… - rep_firenze : Firenze, l’ex ostello della gioventù diventerà un resort di lusso [aggiornamento delle 03:25]… - venti4ore : Firenze, l’ex ostello della gioventù diventerà un resort di lusso - infoitcultura : Favignana, l’ex base militare diventa un resort di lusso -

La Repubblica Firenze.it

... per Humm la svolta vegana ( stroncata dal New York Times ) data all'Eleven Madison Park; per Guidara un progetto nell'Hudson Valley , Second Mountain, undi'perché voglio prendermi ...I fan non hanno potuto fare a meno di notare ildain cui Ilary e il resto della sua famiglia hanno soggiornato. Ora quello che tutti vogliono sapere è quanto ha speso per queste ... Firenze, l'ex ostello della gioventù diventerà un resort di lusso Continua la vacanza in Africa di Ilary Blasi: per una giornata passata al mare ha puntato sul trend dei capi a rete ...Ilary Blasi, nuovo look dopo l'addio a Totti/ Dall'Africa conquista tutti così! Ilary Blasi, dopo la rottura con Totti vacanza extra lusso in Africa. Ilary Blasi stacca la spina in Tanzania dopo la r ...