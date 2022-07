Pretendono di entrare nella Ztl di via Ferdinando Russo a Posillipo. Bloccati, aggrediscono i poliziotti (Di lunedì 18 luglio 2022) Pretendono di entrare nella Ztl temporanea di via Ferdinando Russo, a Posillipo, e aggrediscono i poliziotti per non essere identificati. I due, un uomo e una donna rispettivamente di 33 e 32 anni, sono stati denunciati per rifiuto di dichiarare le proprie generalità, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto durante i servizi di controllo straordinario del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato Posillipo, i Carabinieri e i finanzieri del Comando provinciale di Napoli nella zona di Marechiaro, presso le spiagge e gli scogli di Mergellina e all’imbocco della Ztl temporanea di via Ferdinando Russo. E’ qui che i poliziotti ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 luglio 2022)diZtl temporanea di via, a, eper non essere identificati. I due, un uomo e una donna rispettivamente di 33 e 32 anni, sono stati denunciati per rifiuto di dichiarare le proprie generalità, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto durante i servizi di controllo straordinario del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato, i Carabinieri e i finanzieri del Comando provinciale di Napolizona di Marechiaro, presso le spiagge e gli scogli di Mergellina e all’imbocco della Ztl temporanea di via. E’ qui che i...

