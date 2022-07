'Napoli, asta per Kim Min - Jae: interesse anche dalla Premier' (Di lunedì 18 luglio 2022) Si sta scatenando un'asta attorno a Kim Min - Jae , centrale di difesa del Fenerbahce che il Napoli avrebbe individuato come erede designato di Kalidou Koulibaly . La trattativa per portare il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 luglio 2022) Si sta scatenando un'attorno a Kim Min - Jae , centrale di difesa del Fenerbahce che ilavrebbe individuato come erede designato di Kalidou Koulibaly . La trattativa per portare il ...

Pubblicità

CorSport : '#Napoli, asta per #Kim Min-Jae: interesse anche dalla #Premier'?? - infoitsport : Napoli, asta per Kim: il Rennes si defila, servono 20 milioni per la clausola - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #Napoli, asta per #Kim: il #Rennes si defila, servono 20 milioni per la clausola - sportface2016 : #Napoli, asta per #Kim: il #Rennes si defila, servono 20 milioni per la clausola - sportli26181512 : 'Napoli, asta per #KimMinJae: interesse anche dalla Premier': Secondo l'Equipe, il difensore sudcoreano in forza al… -