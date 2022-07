Martucci | “Napoli in arrivo tre giocatori Se basteranno lo dirà il campo”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il calciomercato delvive un momento di profonda crisi, così come i tifosi vivono un momento di grande delusione. Durante la scorsa stagione ilha speso quasi zero per acquistare nuovi, quindi in questa sessione di mercato ci si aspettava qualche colpo ad effetto, soprattutto dopo aver incassato i 40 milioni di euro per Koulibaly. Invece niente di tutto questo, anzi ilha visto Dybala andare a Roma ed al momento non ha ancora trovato il sostituto di Koulibaly. Sulla trattativa per l’argentino è intervenuto Donato, giornalista radiofonico e conduttore di Radio Amore Campania che scrive sui social: “Paulo Dybala alias trattativa per Mauro Icardi di qualche anno fa, ricordate? Nessuna beffa, ilnon ci ha mai creduto fino in fondo. Poi ...