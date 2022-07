Marracash ed Elodie stanno insieme? Il rapper rompe il silenzio (Di lunedì 18 luglio 2022) In tanti si sono chiesti se effettivamente tra i due ci sia del tenero e l’intenzione di regolarizzare una relazione in maniera ufficiale. Un’intervista di Marracash al Corriere della Sera fa chiarezza sulla situazione. Leggiamo insieme l’articolo. I più assidui lettori delle dinamiche che riguardano i due, sanno già che in passato Marracash ed Elodie hanno avuto una relazione. Al riguardo, nei mesi scorsi entrambi avevano reso nota la fine della loro storia. Il tutto avveniva durante le riprese del video Crazy Love. Più precisamente al Corriere della Sera il rapper aveva dichiarato: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. E’ stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. E’ bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 luglio 2022) In tanti si sono chiesti se effettivamente tra i due ci sia del tenero e l’intenzione di regolarizzare una relazione in maniera ufficiale. Un’intervista dial Corriere della Sera fa chiarezza sulla situazione. Leggiamol’articolo. I più assidui lettori delle dinamiche che riguardano i due, sanno già che in passatoedhanno avuto una relazione. Al riguardo, nei mesi scorsi entrambi avevano reso nota la fine della loro storia. Il tutto avveniva durante le riprese del video Crazy Love. Più precisamente al Corriere della Sera ilaveva dichiarato: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. E’ stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. E’ bello che lei sia sulla copertinaalla mia ...

Pubblicità

Corriere : Marracash: Elodie? La gente non ci capisce. Ferragni?Vuole sicurezza, ma battiamo le ingiustizie sociali - infoitcultura : Marracash, fra il premio Tenco e l'amore che non finisce per Elodie - infoitcultura : Marracash “Elodie fidanzata? Rapporto non si può incasellare”/ Lei “Innamoratissima” - infoitcultura : Marracash parla della sua relazione con Elodie: “La gente intende le relazioni in un certo… - infoitcultura : Elodie, Marracash: «La nostra non è una relazione come la intende la gente che incasella tutto» -