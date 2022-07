Mamma 34enne cade dalle scale con la figlia in braccio e muore | tragedia a Bari

(Di lunedì 18 luglio 2022) Una drammatica notizia di cronaca arriva questa mattina da. Purtroppo una ragazza di 34 anni è morta questa notte, dopo esser stata trasportata in ospedale. Aveva solo 34 anni la giovanedeceduta poche ore fa. La ragazza era in casa, aveva inla sua bambina, nata da poche settimane. La ragazza ha probabilmente avuto un malore, proprio mentre teneva inla neonata, un malore che le è stato fatale. I media pugliesi raccontano oggi la drammatica vicenda. La ragazza sarebbe cadutae sarebbe morta, non è ancora chiaro se il decesso è stato causato dal malore, oferite riportate durante la caduta. La sola nota positiva di questa drammatica storia è che la bambina, fortunatamente, nonostante la caduta, non si è fatta nulla e sta ...

