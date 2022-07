Ma il più firmato è stato il figlio Jacques

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 luglio 2022) Charlene di Monaco sempre più bella e presente nella vita sociale del Principato. E sempre più mamma. La principessa ha gioito insieme ai figlie Gabriella, 7 anni, alla cerimonia di diploma per la partecipazione al Seadventures Summer Camp. I due gemelli hanno infatti preso parte a un evento di sensibilizzazione al mondo marino organizzato dallo Yacht Club di Monaco. Inevitabile la foto ritratto di famiglia con i quattro principi sorridenti. Curioso il look dei principini: superquello di, ancora “infantile” quello di Gabriella. Per lui una T-shirt Givenchy dalla collezione Primavera Estate 2022, mentre per lei una maglietta @monnalisa official con il ritratto della papera Minnie. Charlene di Monaco con i gemellini E per la principessa? Charlene di Monaco ha scelto un top cut-out color panna ...