"L'abbiamo fatto": JLo e Ben Affleck si sono sposati (Di lunedì 18 luglio 2022) "Ce L'abbiamo fatta. L'amore è bello. L'amore è gentile. E ora so che l'amore è paziente. Ha una pazienza ventennale". Con queste parole piene di emozione, Jennifer Lopez ha annunciato a tutti i suoi fan di essere finalmente convolata nozze con Ben Affleck. Vi raccomandiamo... "Dopo 20 anni è accaduto di nuovo": come Ben Affleck ha richiesto a JLo di sposarlo La cantante ha condiviso nella sua newsletter un momento molto privato e speciale: la proposta di matrimonio che le ha fatto l'attore. La coppia er... La popstar, nella sua newsletter, ha confermato le voci che già da un paio di giorni avevano annunciato le nozze in gran segreto della celebre coppia. JLo e l'attore, infatti, si sono ...

