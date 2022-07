La Extreme E conquista la Sardegna

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 18 luglio 2022) LaE è un campionato che non può essere paragonato a nessun'altra serie di corse automobilistiche. Quella attualmente in corso è solo la seconda stagione, ma lo spettacolo è già di alto livello e abbiamo avuto modo di vederlo con i nostri occhi in, seguendo la seconda delle due gare in programma a Teulada. Qui all'interno della base NATO abbiamo visto gli Odyseey 21, cioè i Suv 100% elettrici su cui si basa laE, compiere evoluzioni incredibili. Ma prima di raccontarvele, andiamo con ordine. LaE è nata poco più di un anno fa, da un'idea delle stesse persone che hanno creato la Formula E. Come quest'ultima si basa sulla tecnologia 100% elettrica r la sposta in fuoristrada, andando a toccare territori selvaggi e remoti. Così lo spettacolo degli scenari off-road più estremi si sposa con ...