Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati! E il beauty look della nuova signora Affleck è solo apparentemente semplice (Di lunedì 18 luglio 2022) La coppia di glamour di Hollywood ha finalmente detto «lo voglio». Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in gran segreto sabato 16 luglio a Los Angeles (Nevada). Per rendere speciale questo giorno, JLo ha scelto il suo fidato hairstylist Chris Appleton che ha realizzato per lei una acconciatura sposa molto semplice ma allo stesso tempo elegante e perfetta per il grande giorno: una mezza coda alta e delle onde morbide, in stile "Vecchia Hollywood". Acconciature da sposa PE 2022 guarda le foto ...

