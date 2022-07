Il look mare perfetto si sceglie in base all'età (Di lunedì 18 luglio 2022) Con l’estate alle porte non resta che scegliere l’outfit giusto per ogni tipologia di donna. Lo stile dominante rimane quello da barca stile “Riviera”, bianco e nero (o blu notte), con stampe da vera tropézienne. L’icona di riferimento è l’intramontabile Brigitte Bardot del film “Et Dieu… crea la femme”. Il luogo: “Le Club 55”, dove la troupe della pellicola si appoggiava durante le riprese e oggi famoso beach club di Saint Tropez. E allora righe, micro top, shorts e sandali in cuoio. Il genere si declina poi in base all’età, così l’abbigliamento spiaggia nell’Estate 2022 si adatta alle tendenze e allo spirito della donna che lo indossa. Estate 2022: il perfetto look da ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 luglio 2022) Con l’estate alle porte non resta chere l’outfit giusto per ogni tipologia di donna. Lo stile dominante rimane quello da barca stile “Riviera”, bianco e nero (o blu notte), con stampe da vera tropézienne. L’icona di riferimento è l’intramontabile Brigitte Bardot del film “Et Dieu… crea la femme”. Il luogo: “Le Club 55”, dove la troupe della pellicola si appoggiava durante le riprese e oggi famoso beach club di Saint Tropez. E allora righe, micro top, shorts e sandali in cuoio. Il genere si declina poi inall’età, così l’abbigliamento spiaggia nell’Estate 2022 si adatta alle tendenze e allo spirito della donna che lo indossa. Estate 2022: ilda ...

