Gas, guai in vista: "Misure drastiche". E spunta la lettera segreta di Gazprom (Di lunedì 18 luglio 2022) Brutte notizie dal fronte del gas. La prima era attesa, per quanto si sperava non arrivasse mai la conferma. Gazprom infatti avrebbe detto ai suoi clienti europei di non poter garantire le forniture di gas a causa di circostanze "straordinarie" non meglio specificate. La seconda, invece, riguarda l'Ue: se, come sembra, Putin dovesse decidere di chiudere ancora i rubinetti dei suoi gasdotti, con ogni probabilità verrà previsto un sistema di "solidarietà" europeo che potrebbe portare l'Italia a fornire parte delle sue riserve alla Germania, lo Stato in questo momento più in difficoltà di tutti. La lettera segreta di Gazprom Partiamo dal principio. Ovvero dalla lettera, datata 14 luglio, con cui Gazprom informava alcuni suoi clienti di dover ridurre i flussi per "cause di forza maggiore", ...

