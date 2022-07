Fesserie da non dire sul caso Bakayoko (Di lunedì 18 luglio 2022) Ci sono città che hanno più cinghiali che termovalorizzatori e litorali metropolitani che sembrano la Costa dei barbari, quindi non volendo creare “divisionismi”, come dice la Ferragni, eviteremo i raffronti su quanto anche Milano sia pericolosa, signora mia, e ci limiteremo a dipingere l’acquerello di una breve spiega di cosa non va detto in occasioni come questa. Il fatto. Il video mostra una pattuglia di Polizia a Milano che ha fermato un’auto, ne è sceso un marcantonio di pelle scura, con in testa un cappellaccio che nemmeno Jovanotti in spiaggia. L’agente lo perquisisce mentre una collega tiene la pistola puntata al passeggero rimasto in macchina. Attimi concitati, tranne il marcantonio che pare tranquillo. ?Finché il poliziotto capisce l’errore di persona, l’uomo che ha messo con le mani sul tetto della volante si chiama Tiémoué Bakayoko, è un calciatore ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Ci sono città che hanno più cinghiali che termovalorizzatori e litorali metropolitani che sembrano la Costa dei barbari, quindi non volendo creare “divisionismi”, come dice la Ferragni, eviteremo i raffronti su quanto anche Milano sia pericolosa, signora mia, e ci limiteremo a dipingere l’acquerello di una breve spiega di cosa non va detto in occasioni come questa. Il fatto. Il video mostra una pattuglia di Polizia a Milano che ha fermato un’auto, ne è sceso un marcantonio di pelle scura, con in testa un cappellaccio che nemmeno Jovanotti in spiaggia. L’agente lo perquisisce mentre una collega tiene la pistola puntata al passeggero rimasto in macchina. Attimi concitati, tranne il marcantonio che pare tranquillo. ?Finché il poliziotto capisce l’errore di persona, l’uomo che ha messo con le mani sul tetto della volante si chiama Tiémoué, è un calciatore ...

