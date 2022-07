Fa causa all’Inps perché non gli riconoscono i contributi e gli tolgono la pensione: 82enne si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco (Di lunedì 18 luglio 2022) Una vita di sacrifici e di duro lavoro, di contributi versati per anni e non riconosciuti. Anni di battaglie, di cause per ottenere quello che sarebbe un diritto e che, invece, per lui, un uomo di 82 anni, originario della Sicilia, ma trapiantato nella Capitale, così non sembra essere. Da una parte l’INPS, dall’altra l’Enasarco: nel mezzo una ‘comunicazione’ mai avvenuta e un anziano che da mesi non percepisce la sua pensione di 500 euro. E che questa mattina, dopo l’ennesimo tentativo, ha deciso di cospargersi di benzina e di minacciare, davanti agli uffici dell’INPS di Viterbo, di darsi fuoco. Pensava così di attirare l’attenzione, di dare uno ‘scossone’ a chi, da tempo, fa finta di non vedere. E di non ascoltare. La storia dell’anziano che da mesi non percepisce la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Una vita di sacrifici e di duro lavoro, diversati per anni e non riconosciuti. Anni di battaglie, di cause per ottenere quello che sarebbe un diritto e che, invece, per lui, un uomo di 82 anni, originario della Sicilia, ma trapiantato nella Capitale, così non sembra essere. Da una parte l’INPS, dall’altra l’Enasarco: nel mezzo una ‘comunicazione’ mai avvenuta e un anziano che da mesi non percepisce la suadi 500 euro. E che questa mattina, dopo l’ennesimo tentativo, ha deciso dirsi die dire, davanti agli uffici dell’INPS di Viterbo, di. Pensava così di attirare l’attenzione, di dare uno ‘scossone’ a chi, da tempo, fa finta di non vedere. E di non ascoltare. La storia dell’anziano che da mesi non percepisce la ...

