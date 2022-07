F1, GP Francia 2022. La Ferrari affronta “L’esame Paul Ricard”. Quanto è migliorata l’efficienza in rettilineo? (Di lunedì 18 luglio 2022) La Formula 1 ha tirato il fiato, ma è ora pronta a tornare in pista per due appuntamenti consecutivi. Nel weekend del 22-24 luglio si correrà, infatti, il Gran Premio di Francia. Invece, nel successivo fine settimana, assisteremo al GP d’Ungheria. L’Hungaroring si annuncia pista molto favorevole alla Ferrari, che in questo 2022 è sempre stata esaltata da tracciati ad alto carico aerodinamico. Invece che dire di Le Castellet? Quali sono le caratteristiche dell’autodromo intitolato alla memoria dell’imprenditore Paul Ricard e chi potrebbe adattarsi meglio al contesto transalpino? Il circuito è particolare, non solo “grazie” alle sue famigerate colossali via di fuga in asfalto zebrate da strisce rosse e blu. Ci sono ben tre lunghi rettilinei. Quello di partenza più i due segmenti del Mistral, che un tempo ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) La Formula 1 ha tirato il fiato, ma è ora pronta a tornare in pista per due appuntamenti consecutivi. Nel weekend del 22-24 luglio si correrà, infatti, il Gran Premio di. Invece, nel successivo fine settimana, assisteremo al GP d’Ungheria. L’Hungaroring si annuncia pista molto favorevole alla, che in questoè sempre stata esaltata da tracciati ad alto carico aerodinamico. Invece che dire di Le Castellet? Quali sono le caratteristiche dell’autodromo intitolato alla memoria dell’imprenditoree chi potrebbe adattarsi meglio al contesto transalpino? Il circuito è particolare, non solo “grazie” alle sue famigerate colossali via di fuga in asfalto zebrate da strisce rosse e blu. Ci sono ben tre lunghi rettilinei. Quello di partenza più i due segmenti del Mistral, che un tempo ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Incendi, dalla Spagna alla Croazia fino alla Francia: record di incendi in tutta Europa. E l’Ue attiva la flotta di… - fattoquotidiano : Adriano Pacifico scomparso in Francia, parla la madre: “L’ultimo contatto lunedì scorso. Sto ripercorrendo le sue t… - petergomezblog : Dati sconfortanti da Banca d’Italia, gli stipendi crescono meno che in Germania, Francia e Spagna e ben al di sotto… - corsedimoto : Da TARGET MOTORI - Gli orari del Gran Premio che si correrà sulla pista di Le Castellet: continua la corsa al Mondi… - Thelma02559007 : RT @Maya83285828: Elezioni anticipate sempre più probabili, il terrore tra le fila dei parassiti del PD: sanno benissimo che la bastonata d… -