Di Marzio: il Napoli oggi sarà a Istanbul per trovare l’intesa definitiva per Kim (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli ha trovato l’erede di Koulibaly. Salvo clamorose sorprese sarà Kim, il centrale del Fenerbahce che gli azzurri hanno individuato già da diverse settimane. Si temeva un raffreddamento dell’affare a causa dell’inserimento del Rennes, ma i partenopei – stando a quanto scrive Gianluca Di Marzio di Sky – avrebbero superato i francesi e acquisito una posizione di vantaggio. Sono attese novità già in giornata. Dal sito di Di Marzio: Per Kim, difensore sudcoreano classe 1996 di proprietà del Fenerbahce, c’è da battere la concorrenza del Rennes. Per velocizzare e provare a chiudere l’affare, il Napoli oggi ha in programma un blitz a Istanbul. Si cercherà l’intesa definitiva per definire l’acquisto del promettente difensore centrale, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilha trovato l’erede di Koulibaly. Salvo clamorose sorpreseKim, il centrale del Fenerbahce che gli azzurri hanno individuato già da diverse settimane. Si temeva un raffreddamento dell’affare a causa dell’inserimento del Rennes, ma i partenopei – stando a quanto scrive Gianluca Didi Sky – avrebbero superato i francesi e acquisito una posizione di vantaggio. Sono attese novità già in giornata. Dal sito di Di: Per Kim, difensore sudcoreano classe 1996 di proprietà del Fenerbahce, c’è da battere la concorrenza del Rennes. Per velocizzare e provare a chiudere l’affare, ilha in programma un blitz a. Si cercheràper definire l’acquisto del promettente difensore centrale, ...

