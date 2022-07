Calciomercato Sampdoria | cambiano i piani della società? Le ultime

(Di lunedì 18 luglio 2022): le prestazioni di De Luca, Leris, Bonazzoli e Stoppa? (Alessio Eremita da Ponte di Legno) – L’altra facciache non ti aspetti. Quella degli esuberi che – nonostante le numerose voci di mercato – hanno fornito una prestazione più che sufficiente nell’amichevole contro il Bienno di ieri pomeriggio. La partita è stata decisa da Manuel De Luca (tripletta), Antonino La Gumina (doppietta), Federico Bonazzoli e Matteo Stoppa: sette reti che lanciano un segnale importante a Marco Giampaolo, il quale dovrà scremare il reparto offensivo che – a oggi – vanta otto calciatori. Troppi per il modulo utilizzato dal tecnico blucerchiato. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo ...

