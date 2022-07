Brutte voci su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. E i loro gesti sono una conferma (Di lunedì 18 luglio 2022) Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, ciò che sta succedendo in queste ore ha scatenato molte voci e c’è chi sta già facendo un’ipotesi tutt’altro che positiva. Come probabilmente già saprete, una volta rotto il matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice televisiva si è lanciata tra le braccia dell’ex Grande Fratello, col quale ha iniziato una relazione sentimentale. Eppure, ci sarebbe qualcosa che non quadrerebbe e che starebbe lasciando tutti con enormi e preoccupanti dubbi. Nei giorni scorsi ci siamo soffermati sul commento di Eros Ramazzotti, che si è complimentato con l’ex moglie e la figlia Aurora per le meravigliose foto dalla vacanza, scrivendo: “Stupenderia.com” in maniera scherzosa ma altrettanto sincera. Adesso, però, sono Michelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022), ciò che sta succedendo in queste ore ha scatenato moltee c’è chi sta già facendo un’ipotesi tutt’altro che positiva. Come probabilmente già saprete, una volta rotto il matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice televisiva si è lanciata tra le braccia dell’ex Grande Fratello, col quale ha iniziato una relazione sentimentale. Eppure, ci sarebbe qualcosa che non quadrerebbe e che starebbe lasciando tutti con enormi e preoccupanti dubbi. Nei giorni scorsi ci siamo soffermati sul commento di Eros Ramazzotti, che si è complimentato con l’ex moglie e la figlia Aurora per le meravigliose foto dalla vacanza, scrivendo: “Stupenderia.com” in maniera scherzosa ma altrettanto sincera. Adesso, però,...

