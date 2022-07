Annunziata | “Il mare è un bene di tutti e deve essere un vantaggio per tutti”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 18 luglio 2022) di Monica De Santis Una serata, quella tenutasi sabato all’Arena delper parlare degli sviluppi dei porti, delle opportunità importanti per il rilancio di queste strutture. Si è svolta dunque affrontando questi temi la XX edizione del “Sea Sun Festa del?”, organizzata dall’Autorità?Portuale. “Come da tradizione l’Arena delviene inaugurata dal?Sea San ed è una struttura importante per Salerno e non solo per Salerno, perchè ospita per dieci giorni spettacoli prestigiosi. – ha detto il presidente Andrea– Qualche amico da fuori nella regione mi chiede quando ci sono gli eventi dell’Arena c’è ormai sono diventati una tradizione. A parte la prima serata che d’inaugurazione e quindi anche di dibattiti. E’ l’opportunità che abbiamo per dare un po di risultati di un anno di lavoro, per vedere insieme, ...