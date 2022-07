Amanda Seyfried: eleganza da sogno per il nuovo orologio Jaeger-LeCoultre (Di lunedì 18 luglio 2022) Jaeger-LeCoultre ha presentato ufficialmente il nuovo orologio Rendez-Vous Dazzling Shooting Star. Al centro della campagna di lancio troviamo Amanda Seyfried, storica ambassador dell’azienda svizzera. L’attrice statunitense è protagonista di un servizio fotografico e di un cortometraggio intitolato In Pursuit of Chance. La star americana rappresenta al meglio l’eleganza dell’orologio indossando un abito nero da sera. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 luglio 2022)ha presentato ufficialmente ilRendez-Vous Dazzling Shooting Star. Al centro della campagna di lancio troviamo, storica ambassador dell’azienda svizzera. L’attrice statunitense è protagonista di un servizio fotografico e di un cortometraggio intitolato In Pursuit of Chance. La star americana rappresenta al meglio l’dell’indossando un abito nero da sera.

Pubblicità

WeCinema : Una madre, una figlia, tre possibili padri... #MammaMia è l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical, basat… - aionia_ : @hybonne1 Mandy ovvero Amanda, per me molto più tu della Seyfried hahah?? - hxathawaxy : @mmorticja vai alla guardia medica sicuramente avrai avuto un’amnesia e non ti ricordi di aver visto uno dei capolavori di amanda seyfried - aionia_ : certe facce hanno proprio certi nomi, ad esempio per me Amanda Seyfried ha la faccia da Nadia - JackMaretti96 : RT @WeCinema: Una madre, una figlia, tre possibili padri... #MammaMia è l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical, basato sulle mu… -