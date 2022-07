AEW: CM Punk dovrebbe tornare in azione subito dopo l’estate, forse già ad All Out (Di lunedì 18 luglio 2022) A Double or Nothing CM Punk, non senza sorpresa, ha sconfitto “Hangman” Adam Page conquistando così l’AEW World Title. Di fatto, però, il suo regno non è mai iniziato per via di un infortunio al piede che lo costretto ad uno stop con tanto di intervento chirurgico. Tony Khan ha deciso di non rendere vancate la cintura, indicendo un torneo per l’incoronazione di un Interim World Champion. A vincerlo è stato Jon Moxley. Presto potremmo assistere alla presenza di due campioni negli show AEW e si dovrà decretare chi è il campione indiscusso. Difatti, sembra non mancare molto al rientro del “Second City Savior”. Cosa accadrà al rientro di CM Punk? Il campione AEW CM Punk è fermo ai box per via di un infortunio al piede. Sembra, però, che il momento del suo rientro non sia così lontano. Non ci sono ancora ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 18 luglio 2022) A Double or Nothing CM, non senza sorpresa, ha sconfitto “Hangman” Adam Page conquistando così l’AEW World Title. Di fatto, però, il suo regno non è mai iniziato per via di un infortunio al piede che lo costretto ad uno stop con tanto di intervento chirurgico. Tony Khan ha deciso di non rendere vancate la cintura, indicendo un torneo per l’incorondi un Interim World Champion. A vincerlo è stato Jon Moxley. Presto potremmo assistere alla presenza di due campioni negli show AEW e si dovrà decretare chi è il campione indiscusso. Difatti, sembra non mancare molto al rientro del “Second City Savior”. Cosa accadrà al rientro di CM? Il campione AEW CMè fermo ai box per via di un infortunio al piede. Sembra, però, che il momento del suo rientro non sia così lontano. Non ci sono ancora ...

