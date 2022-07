Wta Palermo 2022, fantastica Paoletti: batte Tikhonova e accede al tabellone principale (Di domenica 17 luglio 2022) Diventano sette le tenniste italiane nel main draw del Wta 250 di Palermo 2022. Matilde Paoletti, classe 2003, ha infatti superato le qualificazioni staccando il pass per il tabellone principale. Dopo la vittoria al debutto contro Lee, la giovane azzurra si è ripetuta – sempre contro pronostico – contro la russa Tikhonova, dodicesima testa di serie, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4. LA PARTITA – Nel set d’apertura, la prima giocatrice a perdere il servizio è stata proprio Paoletti, brava però a reagire ed a portare a casa il parziale vincendo 3 giochi di fila dal 3-3. Nella seconda frazione, invece, i games consecutivi vinti sono stati ben quattro, dall’1-2 al 5-2. Dopo aver perso la battuta nell’ottavo gioco – quando ha servito per chiudere – Matilde non si è ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Diventano sette le tenniste italiane nel main draw del Wta 250 di. Matilde, classe 2003, ha infatti superato le qualificazioni staccando il pass per il. Dopo la vittoria al debutto contro Lee, la giovane azzurra si è ripetuta – sempre contro pronostico – contro la russa, dodicesima testa di serie, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4. LA PARTITA – Nel set d’apertura, la prima giocatrice a perdere il servizio è stata proprio, brava però a reagire ed a portare a casa il parziale vincendo 3 giochi di fila dal 3-3. Nella seconda frazione, invece, i games consecutivi vinti sono stati ben quattro, dall’1-2 al 5-2. Dopo aver perso la battuta nell’ottavo gioco – quando ha servito per chiudere – Matilde non si è ...

