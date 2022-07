Volley maschile, VNL 2022: i convocati di De Giorgi per le Finals (Di domenica 17 luglio 2022) La Nazionale italiana di Volley maschile è pronta a tornare in campo per le Finals della Volley Nations League 2022. L’azione passa a Bologna, dove gli azzurri di Fefè De Giorgi scenderanno in campo contro l’Olanda mercoledì 20 luglio alla ricerca di un pass per le semifinali, con le finali che poi si giocheranno sabato 24 luglio. Sono 13 i giocatori selezionati dal ct azzurro, oltre a Leandro Mosca che però lascerà il gruppo il 19 luglio: a disposizione, quindi, ci saranno i centrali Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi e Roberto Russo; i liberi Fabio Balaso e Leonardo Scanferla; gli opposti Yuri Romanò e Ivan Zaytsev, i palleggiatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli; gli schiacciatori Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Francesco Recine. ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) La Nazionale italiana diè pronta a tornare in campo per ledellaNations League. L’azione passa a Bologna, dove gli azzurri di Fefè Descenderanno in campo contro l’Olanda mercoledì 20 luglio alla ricerca di un pass per le semifinali, con le finali che poi si giocheranno sabato 24 luglio. Sono 13 i giocatori selezionati dal ct azzurro, oltre a Leandro Mosca che però lascerà il gruppo il 19 luglio: a disposizione, quindi, ci saranno i centrali Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi e Roberto Russo; i liberi Fabio Balaso e Leonardo Scanferla; gli opposti Yuri Romanò e Ivan Zaytsev, i palleggiatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli; gli schiacciatori Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Francesco Recine. ...

