Trucco da spiaggia: waterproof e a prova di sudore (Di domenica 17 luglio 2022) Sarà per la stagione e le temperature sempre più elevate, fatto sta che anche l'ultimo trend di Tik Tok, accompagnato dall'hashtag #foundationinwater, riguarda il make up waterproof. Secondo le beauty guru della piattaforma, per rendere "impermeabile" e più resistente il fondotinta basterebbe versarne qualche goccia in un bicchiere d'acqua così da far separare la componente oleosa dal pigmento. Una volta recuperato quest'ultimo dal fondo del bicchiere (dove si deposita perché più pesante), lo si stende sul viso con una spugnetta per ottenere la base perfetta e ultra-resistente. Unsplash Chema Photo Esperimenti di chimica a parte, che il make up waterproof sia una certezza, soprattutto in estate, è cosa nota: resiste al caldo, al sudore, alle lacrime, alla pioggia e anche ai tuffi in mare. «Tra le diverse formule è sicuramente ...

