Traffico Roma del 17-07-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeda Simone cercherà Bentrovati a questo aggiornamento chiusa per incendio via della Pisana all’altezza di via del Ponte Pisano e di Via di Brava con la chiusura della strada deviato ilnelle vie circostanti moderare la velocità prestare attenzione in autostrada intanto sulla diramazione disud della 1 Attenzione Un incidente tra San Cesareo e Monte Porzio versosulla via Ardeatina ricordiamo i lavori Nelle vicinanze del raccordo con chiusura della strada In entrambe le direzioni di marcia chiusa invece tutta l’aria del Circo Massimo per il concerto di stasera di ultimo pomeriggio di sciopero nel trasporto aereo a rischio voli e lo so però interessa delle personale di navigazione e varie compagnie e con questo è tutto dettagli di queste di ...