Traffico Roma del 17-07-2022 ore 10 | 30

(Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedel ritrovate in studio Tiziana rimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna per un incidente avvenuto tra gli svincoli di via Tuscolana & via Appia regolare la circolazione sulla rete viaria della capitale ed in occasione della festa de’ Noantri questa mattina la gara podistica non competitiva la corsa dei Noantri per le strade del rione Trastevere deviazioni anche per le linee di bus mentre stasera al Circo Massimo il concerto di ultimo chiusura e su diverse strade tra le quali via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole previste deviazioni per diverse linee del trasporto pubblico anche notturne possibile difficoltà per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale di 4 ore dalle 14 alle 18 che interesserà i lavoratori di alcune compagnie ...