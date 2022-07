Tour de France 2022, tutte le classifiche: Wout Van Aert domina sempre la graduatoria a punti (Di domenica 17 luglio 2022) La frazione Rodez-Carcassonne, di 202.5 km, è stata la quindicesima del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: dato che si è trattato di una tappa conclusasi in volata, non sono cambiati i leader delle quattro principali classifiche individuali. Wout Van Aert domina sempre la graduatoria a punti. CLASSIFICA GENERALE 15A TAPPA Tour DE France 2022 1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 59:58:28 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 2:22 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 2:43 4 BARDET Romain Team DSM 3:01 5 YATES Adam INEOS Grenadiers 4:06 6 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 4:15 7 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4:24 8 GAUDU David Groupama – FDJ ,, 9 PIDCOCK ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) La frazione Rodez-Carcassonne, di 202.5 km, è stata la quindicesima deldedi ciclismo su strada: dato che si è trattato di una tappa conclusasi in volata, non sono cambiati i leader delle quattro principaliindividuali.Vanla. CLASSIFICA GENERALE 15A TAPPADE1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 59:58:28 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 2:22 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 2:43 4 BARDET Romain Team DSM 3:01 5 YATES Adam INEOS Grenadiers 4:06 6 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 4:15 7 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4:24 8 GAUDU David Groupama – FDJ ,, 9 PIDCOCK ...

infoitsport : LIVE Tour de France, 15ª tappa. Cade Vingegaard e batte la spalla. Volata vincente di Philipsen su Van Aert e Peder… - infoitsport : LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Philipsen anticipa Van Aert e Pedersen! Vingegaard cade ma rest… - infoitsport : Ciclismo: Tour de France, Philipsen vince la 15esima tappa, Vingegaard resta in giallo - infoitsport : Tour de France 2022, a Philipsen la 15ª tappa. Vingegaard cade ma resta in maglia gialla - infoitsport : Tour de France, Philipsen si aggiudica la 15ª tappa. Maglia gialla ancora a Vingegaard -